ASSE : la première de Dall’Oglio avec deux nouvelles de taille !

Olivier Dall’Oglio est le nouvel entraîneur de l’ASSE. Ce matin, le club forézien a officialisé son arrivée pour six mois, plus un an en option en cas de montée en Ligue 1 en fin de saison. Cerise sur le gâteaux, le technicien gardois a dirigé sa première séance d’entraînement avec deux bonnes nouvelles.

Diarra et Monconduit de retour !

Selon EVECT, Stéphane Diarra et de Thomas Monconduit ont fait leur retour en séance collective. En revanche, toujours pas d'Ibrahima Wadji ni de Mahmoud Bentayg. Le site pro stéphanois précise que « ODO » s’est plusieurs fois adressé à son groupe, en début et fin de séance, n’hésitant pas à « livrer des consignes à ses joueurs ainsi qu'à arrêter le jeu quand il l'estimait nécessaire. » De bon augure ?

Premières consignes signées ODO ! 🗣️ pic.twitter.com/tRrf9dMWP6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 12, 2023

