ASSE : les supporters des Verts donnent une petite leçon à ceux du FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Lors du match perdu samedi dernier face au Paris FC (0-1), l'AS Saint-Étienne, qui fêtait ses 90 ans à l'occasion de cette rencontre, a battu le record d'affluence de Ligue 2 depuis le début de la saison : 35 563 spectateurs.

L'ASSE met le FC Nantes à l'amende au niveau de l'affluence

Comme on peut le constater sur les affluences de Ligue 1 et de Ligue 2 du week-end dernier publiées par la LFP, il y a eu plus de spectateurs à Geoffroy-Guichard pour cette rencontre qu'à la Beaujoire pour assister au match entre le FC Nantes et le Stade de Reims (0-1) où 33 621 spectateurs étaient présents. C'est donc une petite leçon donné par les supporters stéphanois à leurs homologues nantais.

