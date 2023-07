ASSE - Mercato : actionnaires, dirigeants, vous attendez quoi ? (2/2)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Loïc Perrin joue (déjà) gros

Vous avez eu l'occasion de le lire ou de l'apprendre la semaine passée : l'ASSE a perdu un élément important de sa cellule recrutement avec Luis de Sousa qui a quitté l'ASSE au bout de six mois, seulement, pour devenir directeur sportif du club de Pau. Et oui, on en est là. Conséquence directe, la cellule, qui inspirait déjà des doutes, va grandement reposer sur Loïc Perrin pour finaliser certains dossiers. C'est à dire effectuer des déplacements, regarder des vidéos, passer des coups de téléphone du matin au soir. En est-il capable ? Beaucoup, à Sainté et ailleurs, commencent à en douter. Il n'est plus rare que l'intouchable capi reçoive sur les réseaux sociaux des critiques musclées. Il lui faudra en tout cas, et vite, prouver sa compétence et annoncer des joueurs. Et qui ne soient pas de réels échecs comme ce fut le cas l'été dernier avec, dans le désordre, Chambost, Giraudon, Pintor, Dreyer et on en passe. En attendant, et c'est une information qui a été donnée par notre correspondant, Laurent Hess, Perrin essaie de faire (re)venir le copain Jérémy Clément au club. Ce qui ne passe pas auprès de nombreux supporters. Les Verts ont besoin d'un directeur sportif, d'un bosseur, et surtout de bonnes trouvailles dans les jours à venir. En cas d'échecs répétés, il ne serait plus surprenant que le très discret Perrin commence à récolter les mauvais fruits de son travail. A méditer.

La confiance en Batlles (déjà) sapée

C'est une anomalie, et une de plus serait-on tenté de dire. Dans quel club, qui essaie de retrouver son relatif prestige et la Ligue 1, n'accorde-t-on pas sa confiance à son entraîneur ? A l'ASSE, bien entendu ! Laurent Batlles, qui n'avait déjà pas été soutenu la saison dernière, lorsque les deux actionnaires cherchaient un remplaçant (Furlan pour Caïazzo, Garande pour Romeyer) et que la direction (Soucasse, Perrin, Rumsten) ne montait guère au front pour le défendre, va donc repartir au combat avec une seule année de contrat. Sans aucune garantie de prolongation. On a connu mieux pour la confiance et l'envie de se dépasser. A-t-il été prévu que l'entraîneur voit sa direction en début de saison ? Non, absolument pas. Cela aurait été une bonne idée, pourtant. Bref, Batlles sera donc libre de s'engager où bon lui semble au mois de janvier prochain, si rien n'a été fait au préalable. Et, bien entendu, la direction se réveillera peu de temps avant sir les résultats sont bons. Une fois encore, et comme pour le reste, le dossier de l'entraîneur est mal géré. Et ne garantit rien de bon.

On se demande (toujours) à quoi servent Soucasse et Rumsten

Le nom de Samuel Rumsten vous dit nécessairement quelque chose. Et pour cause, il est au club depuis dix ans. Arrivé en juillet 2013 dans un rôle de directeur de l'organisation, il est ensuite devenu Stadium manager et a intégré la direction il y a un an et demi. Pour quelle tâche ? "L'humain... c’est mon domaine. Je vérifie différentes choses, on se renseigne. Le curseur est poussé au maximum. Est-ce que le joueur a rencontré des problèmes de moralité ? A-t-il fait l’objet d’un scandale ? On regarde si le joueur est structuré familialement, s’il peut vriller, ce qui représente bien sûr un risque. On a assez souffert de la venue de joueurs qui n’étaient pas sûrs d’être au bon endroit. On a vu ce que ça a donné. Là, il fallait vraiment qu’on sente que ce n'étaient pas des mercenaires, qu’ils étaient là pour le projet sportif, que ce n’était pas juste un projet financier." Bon, visiblement, Samuel Rumsten est content de son travail. Du moins l'étai-il à l'époque, avant que le mercato estival soit un fiasco complet. Premier souci, on se demande toujours à quoi il sert. Vraiment. Aucune ligne directrice, aucun propos confié aux médias pour des idées à partager et une vision à donner. Lui demande-t-on de rester discret ? Mystère. Second souci, Rumsten n'est même pas dans l'ombre de Jean-François Soucasse, le directeur exécutif, mais sur un même plan. Celui du dirigeant fantôme. Si vous connaissez, au quotidien, le rôle exact de ce dernier, envoyez-nous un courrier. Le passage devant la DNCG, et on le sait tous, n'est une formalité qu'en raison des ventes accumulées de bons joueurs ces dernières années. A force de se faire piller ses meilleurs joueurs, l'ASSE survit. Mais pour le reste...Soucasse dispose-t-il de moyens ? Quelle est son ambition cette saison ? Quel budget, quelles envies au Mercato. Comme d'habitude, rien ne se dit, rien n'est fait. Et les supporters patientent, tristes et mécontents.

