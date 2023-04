ASSE : Perrin vise un titre majeur, un cador déclare sa flamme aux Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

L’ASSE a retrouvé de l’appétit mais il ne faudrait pas non plus qu’elle ait les yeux plus gros que le ventre. Alors que les Verts sont invaincus depuis dix matches (7 victoires, 3 nuls), Loïc Perrin a estimé le club ligérien capable de remporter la Coupe de France à l’avenir !

Bédénik se sent bien à l'ASSE

« Il faut être patient. On a patienté des années avant de gagner la Coupe de la Ligue. J'espère que ce ne sera pas le même nombre d'années (32) jusqu'au prochain trophée, a-t-il lancé sur France Bleu. De toute façon, les titres, maintenant, il n'y en aura que deux : le titre de champion de France, inatteignable pour nous de toute façon, et cette fameuse Coupe de France. Quand on voit Annecy qui atteint les demi-finales, on se dit que c'est possible pour tout le monde. Mais il faut aussi un alignement des planètes, il faut avoir cette réussite qui permet de franchir les tours, ce qui avait été le cas pour nous en 2013. »

De son coté, Jean-François Bédénik a déclaré sa flamme à l’ASSE, où il a été promu au poste d’entraîneur des gardiens à l’été 2022 en provenance du centre de formation. « Je fais ce que j’aime à l'ASSE, je suis très bien à Saint-Etienne, a expliqué l’ancien portier du Mans dans Le Main Libre. J’ai mon vécu de joueur qui me sert, mais j’ai appris beaucoup de choses en passant mes diplômes et rencontré beaucoup de monde, pas uniquement lié au monde des gardiens. Il y a plein de choses à savoir, notamment en informatique. Concernant Le Mans FC, je suis arrivé à Saint-Etienne dans la foulée de Vannes, donc ça ne m’a pas traversé l’esprit d'y retourner. »

Pour résumer Loïc Perrin se verrait bien ramener la Coupe de France à l'ASSE, lui qui n'a remporté que la Coupe de la Ligue comme ancien joueur des Verts. Par ailleurs, Jean-François Bédénik se sent très bien au sein du club forézien.

Bastien Aubert

Rédacteur