ASSE : Sissoko et Cafaro expliquent le renouveau des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE se déplaçait ce samedi à Angers où elle a confirmé sa large victoire contre Troyes (5-0), en s'imposant sans trembler face au SCO (3-0). Un succès qu'Ibrahim Sissoko est venu commenter au micro du diffuseur. "On a abordé ce match avec l'envie de faire quelque chose et c'est ce qu'il s'est passé. On a eu une très bonne mentalité. Cela s'est ressenti."

"On s'est dit les choses"

Détonateur de la victoire, Mathieu Cafaro, auteur de deux passes décisifs, a lui aussi mis en avant l'état d'esprit de l'ASSE. "Si on arrive à tous briller, c'est grâce au collectif. On a montré que ce qu'on a fait contre Troyes n'était pas dû au hasard. On sait ce qu'il faut mettre dans nos matches maintenant. On a mis les mêmes ingrédients. On a été efficaces et très solidaires. C'est comme ça qu'on pourra faire quelque chose. Avec cette victoire on met un peu la pression sur les autres. C'est un gros coup." Et à lui d'ajouter... "Après la défaite à Dunkerque, on s'est tous réunis. On s'est dit les choses." Une bonne prise de conscience, semble-t-il...

Podcast Men's Up Life