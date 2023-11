ASSE : un possible repreneur des Verts veut rivaliser avec l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce lundi soir, nos confrères du Progrès ont fait de nouvelles révélations sur la vente de l'AS Saint-Étienne, annonçant que deux projets - un français et un étranger - seraient actuellement en pôle pour racheter le club forézien.

L'un des deux veut faire entrer l'ASSE dans "les tops clubs de Ligue 1"

D'après l'entourage des deux actionnaires stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, l'un des deux repreneurs les plus chauds pour racheter le club voudrait faire entrer l'ASSE dans "les tops clubs de Ligue 1 à l'instar de l'OM ou de Nice". Un projet ambitieux étant donné que Sainté est toujours en Ligue 2 et est loin d'être certain de remonter dans l'élite à l'issue de la saison...

