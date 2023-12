ASSE : un proche de Batlles voulait poser sa démission !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C’est la fameuse question « naze » que Jean-François Soucasse n’avait pas tranché au moment d’évincer Laurent Batlles de son poste de coach de l’ASSE : quid du staff technique qui l’accompagnait ?

Suivant le fameux temps de réflexion et la non anticipation « à la Stéphanoise », le dossier a été réglé le lendemain avec la mise à l’écart de l’adjoint Emmanuel Da Costa et de l’analyste vidéo Romain Brottes, arrivés avec Laurent Batlles.

Bedenik a proposé de suivre Batlles

En revanche, l’ASSE n’a pas changé bon de remplacer l’entraîneur des gardiens Jean-François Bedenik, lequel a cependant eu un geste classe en apprenant l’éviction de Batlles. En effet, Mohamed Toubache-Ter explique sur X que, « par solidarité », l’ancien gardien voulait « quitter ses fonctions » mais que c’est Laurent Batlles lui-même qui lui a demandé de revenir sur sa décision.

Son sort personnel pourrait néanmoins être remis en question prochainement en fonction de l’identité du futur entraîneur…

Ce monde du foot est si critiqué (parfois justement) mais quand y’a des attitudes de grande classe, faut en parler.



Par solidarité, Jean-François Bédénik a souhaité quitté ses fonctions.

L’ex coach stéphanois lui a demandé de rester. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 7, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life