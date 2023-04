ASSE - Mercato : Batlles peut compter sur un nouvel atout redoutable pour recruter

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE peut désormais regarder devant. Forts d’une série de neuf matches sans défaite (6 victoires, 3 nuls), les Verts se déplaceront lundi à Grenoble (20h45) avec l’esprit plus léger qu’en début de saison. Laurent Batlles, qui a su se remettre en question et se rapprocher de ses joueurs en pleine tempête, n’est pas étranger à cette remontada. Pragmatique, l’entraîneur de l’ASSE a aussi pu compter sur un recrutement bien ciblé au mercato hivernal grâce aux équipes de Loïc Perrin... et la data !

La data marche à plein régime à l'ASSE

« La data ? Ici, ils s'en servent aussi pour recruter, a-t-il expliqué au site EVECT. Après, je pense qu'il faut qu'ils l'améliorent parce qu’au fur et à mesure que les gens sont arrivés, il y a des choses qui se font en plus. Mais je sais que sur le recrutement hivernal notamment, ça a été utilisé pour certains joueurs. »