ASSE - Mercato : les Verts poussent pour un habitué de Ligue 2

Le poste de piston est essentiel dans le système prôné par Laurent Battles, et si le titulaire à gauche est tout trouvé, en la personne de Niels Nkounkou dont l’option d’achat devrait être levée par l’ASSE. Seulement, Mathieu Cafaro n’est pas des plus convaincants à droite, et un peu de concurrence ne lui ferait probablement pas de mal.

Un élément convaincant de Ligue 2

À l’image du transfert de Victor Lobry cet été, les Verts pourraient se tourner vers un joueur qui a fait ses preuves dans ce championnat de Ligue 2. Ainsi, Laurent Battles aimerait attirer Antoine Leautey, l’ailier d’Amiens, comme le dévoile En Vert Et Contre Tous. L’ancien niortais, est un des éléments majeurs de l’effectif amiénois, et avec sa hargne défensive, pourrait parfaitement emplir le rôle de piston droit pour concurrencer Mathieu Cafaro.