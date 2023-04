ASSE - Mercato : les Verts ciblent un bourreau monumental de l’OM cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE veut piocher en Ligue 2 au mercato estival. Comme déjà évoqué hier, le club forézien est intéressé par Jules Gaudin. À 22 ans, le joueur, formé à Guingamp, a disputé 22 matches cette saison en L2 (2 buts, 2 passes décisives). Il est en fin de contrat en juin. Les dirigeants stéphanois ciblent le joueur depuis l'été dernier. En évidence à Geoffroy-Guichard lors du match nul face à l'ASSE (1-1) le mois dernier avec Amiens, Antoine Leautey est lui aussi apprécié en interne. L'ailier picard (27 ans) figurait déjà sur les tablettes vertes avant sa belle prestation dans le Chaudron. Mais le dossier ne s'annonce pas simple : Leautey, auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison, a encore deux ans de contrat à Amiens, et il est dans le viseur de formations de L1.

L’ASSE piste Gaby Jean

Une troisième révélation de Ligue 2 est sur les tablettes de l’ASSE cet été : Gaby Jean (Annecy). Selon GaëlB42, bien informé sur les arcanes du club forézien, Gaby Jean est suivi par la cellule recrutement de l’ASSE. « Le défenseur central de 23 ans est l’une des révélations en L2 et se distingue comme l’un des meilleurs joueurs en termes de duels défensifs et aériens par match », ajoute l’insider. Ce même Jean a aussi pour lui d’avoir mis fin au parcours de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France, le 1er mars au stade Vélodrome (2-2, 7 tab 6). Jean avait disputé l’intégralité de la rencontre avant de marquer son tir au but devant Pau Lopez.

Le défenseur central d'Annecy, J.Gaby (23 ans), est suivi par la cellule recrutement de l’ASSE

Il est l’une des révélations en L2 et se distingue comme l’un des meilleurs joueurs en termes de duels défensifs et aériens par match #ASSE — Gaël (@GaelB42) April 19, 2023

