ASSE - Mercato : Pavlovic, les dessous d'un flop

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Et un flop de plus, un ! Le panic buy, en football, cela marche rarement, surtout à l'ASSE. Ces dernières saisons, les exemples sont nombreux. On pourrait citer Panagiotis Retsos, successeur désigné de Wesley Fofana après son transfert à Leicester, Anthony Modeste, Enzo Crivelli ou Ignacio Ramirez. Et le dernier en date, c'est Matéo Pavlovic. Le défenseur croate avait été recruté à Rijeka fin janvier, afin de palier la blessure d'Anthony Briançon. Pour que son contrat soit homologué, l'ancien du SCO n'avait pas hésité à rallier L'Etrat en voiture, depuis la cote croate. Un périple de plus de 11h et près de 1000 kilomètres. « Je suis très content d’être là, avait-il alors expliqué. Je suis prêt à tout donner pour l'équipe et les supporters. L’ASSE est un grand club qui possède une belle histoire. L’ambiance ici est magnifique. Je vais apporter mon expérience et mon professionnalisme. »

Il partait sans doute de trop loin

Sur le papier, l'ASSE semblait avoir fait une belle affaire. Pavlovic (33 ans), avec son expérience, son gabarit, son bon karma avec le Chaudron où il avait marqué avec Angers, avait des arguments. Mais Laurent Batlles avait douché les enthousiasmes dans la foulée de sa présentation... « Il part de très très loin. Je vais avoir une discussion avec lui, je ne vais pas m’avancer mais il n'a pas joué depuis un moment, et puis il y a ses voyages, son arrivée... Il dit lui même qu’il faut qu’il s’acclimate à ce qu’on met en place. On va se laisser peut-être un peu de temps, on va voir avec lui comment il ressent la chose. » Hors de forme, Pavlovic ? Toujours est-il que le géant croate n'aura porté le maillot vert qu'une seule fois, avec la réserve en N3, contre Ain Sud (0-0), fin février. Il était apparu à court de forme, lent, emprunté. Au final, Batlles ne l'aura appelé qu'une seule fois dans le groupe, en février... Fin avril, le coach des Verts, interrogé sur son défenseur, avait eu ces explications : « Il n'a pas de temps de jeu. C'est un choix, parce qu’aujourd'hui je trouve qu’il y a plus performant que lui. Je ne peux pas faire jouer tout le monde. Il est arrivé il manquait de temps de jeu, on a essayé de lui en donner avec la réserve. Il y a eu une série de matchs, des choses qui se sont passées, on a eu de bons résultats, avec des joueurs qui ont donné satisfaction. » Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Rijeka, Pavlovic a donc quitté le Forez. Sur la pointe des pieds, sans dire un mot. Sans donner sa version à lui. A moins que ce ne soit pour bientôt...

Il a fait une Gnagnon ! Les six mois de Matéo Pavlovic à l'ASSE rappellent le cas Joris Gnagnon. L'ancien rennais, recruté par Claude Puel sur les conseils de Jean-Luc Buisine, s'était engagé pour six mois avec les Verts fin 2021 alors qu'il pesait plus de 100 kg à la visite médicale... Ses premiers pas en réserve avaient confirmé qu'il n'était plus du tout au niveau pour évoluer en pro et l'expérience s'était finalement arrêtée avant même la fin de la saison. Un an plus tard, le défenseur est toujours sans club aujourd'hui, à 26 ans...

Podcast Men's Up Life