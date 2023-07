ASSE - Mercato : un nouveau dossier à la Bamba et Krasso menace les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'ASSE s'apprête à mener un nouveau Mercato d'équilibriste cet été du fait de la baisse de ses revenus en 2023-24, les Verts ont aussi quelques chantiers épineux sur les joueurs en fin de contrat en juin 2024. L'un des plus sensibles porte sur Aïmen Moueffek.

Une prolongation ou un départ cet été pour Moueffek ?

En effet, comme beaucoup d'autres, le milieu franco-marocain de 22 ans n'a plus qu'une année de contrat dans le Forez et la question va se poser de le prolonger rapidement ou de le vendre cet été. Si Moueffek n'est aujourd'hui valorisé qu'à 2 M€ par le site Transfermarkt, l'ASSE est consciente de son potentiel et ne veut pas revivre un départ traumatisant pour 0€ en juin prochain comme ce fut le cas par le passé pour Jonathan Bamba et Jean-Philippe Krasso.

Selon le site Peuple-Vert, Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) devrait se saisir assez vite de ce dossier sensible. Il se peut même que les discussions autour d'un nouveau contrat aient déjà commencé alors que le milieu formé à L'Etrat commence tout juste à se sortir de ses blessures récurrentes qui polluent son début de carrière...

