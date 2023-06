ASSE - Mercato : un titulaire a fait savoir qu'il voulait quitter le club

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Les performances de Saidou Sow en 2022-23 auront parfaitement épousé la courbe des résultats de l'AS Saint-Etienne. La première partie de saison a été catastrophique pour l'un comme pour l'autre, la deuxième très bonne. Le défenseur central malien de 20 ans a été sorti de l'équipe puis écarté du groupe après une prestation calamiteuse en août à Valenciennes (2-2), où il avait permis aux locaux d'égaliser sur un pénalty évitable. Son attitude avait ensuite été pointée du doigt. Mais après la Coupe du monde, il est revenu dans le onze de départ et n'en a plus bougé, au gré des blessures et suspensions de ses partenaires. Au total, sur 23 matches après le Mondial qatari, il a été titulaire 20 fois.

Moyennant 3 M€, il pourra partir

Mais ce statut ne l'incite pas à vouloir rester à l'ASSE, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Selon L'Equipe, Sow aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il ne voulait plus jouer en Ligue 2 et qu'il souhaitait être transféré. Des clubs allemands s'intéresseraient à lui. Loïc Perrin et Roland Romeyer seraient d'accord pour le laisser partir moyennant un chèque de 3 à 5 M€.

échanges, les dirigeants stéphanois ont évoqué un montant de transfert entre trois et cinq millions d'euros #ASSEhttps://t.co/w995fVEzxp — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 20, 2023

