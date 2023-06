ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Charbonnier, une prolongation symbolique »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« La semaine dernière, l'ASSE a annoncé une bonne nouvelle avec la prolongation de Gaëtan Charbonnier qui fait suite à celles de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou. C'est une bonne chose de faite ! Il ne faut pas oublier que Charbonnier, par ses quelques buts décisifs, est vraiment à l'origine du réveil de Saint-Etienne cette saison. Avant d'être freiné par sa blessure, il a vraiment posé son empreinte. C'est l'homme du début de la « remontada » stéphanoise. C'est vraiment le joueur-type qui permet à un club de remonter de Ligue 2 à Ligue 1 ! Sa prolongation est en soi symbolique. Alors oui, certains diront qu'à cet âge-là, quand on revient de ce genre de blessure, il y a de grosses interrogations sur son retour au plus haut niveau. On peut le comprendre quand on repense à ce qui s'est passé avec Robert Béric. Maintenant, vu le caractère et l'envie du joueur, j'ai du mal à me dire que cette prolongation est une mauvaise nouvelle. Gaëtan Charbonnier a une revanche à prendre sur lui-même et je suis persuadé qu'avec le départ de Jean-Philippe Krasso, il aura un vrai rôle de guide à jouer dans ce vestiaire.

« La priorité des priorités est de renforcer la défense »

L'effectif est désormais stabilisé au maximum et, s'il peut y avoir quelques départs, je me garderais bien de désigner les joueurs qui doivent quitter le Forez. Niels Nkounkou rêve de Ligue 1, on annonce Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari poussés vers la sortie... Comme tous les clubs, l'ASSE va avoir besoin d'un peu d'argent. Il va falloir être malin dans le sens des départs comme dans les arrivées. Etre malin, cela veut dire ne pas retenir un joueur contre son gré, laisser partir des joueurs qui ont été un peu en dedans par rapport aux attentes. Qui doit partir ? Je ne me vois pas donner des noms car in fine c'est le marché qui va dicter les orientations des dirigeants. Tout ce que j'espère, c'est que le club saura garder l'ossature de l'équipe qui a performé depuis le début de l'année 2023.

Dans le sens des arrivées, la priorité des priorités est pour moi de renforcer la défense. Une équipe qui remonte ne peut pas avoir une défense friable. C'est inenvisageable d'envisager un retour en Ligue 1 quand on prend 1, 2 ou 3 buts par match en moyenne... Aujourd'hui, Saint-Etienne a trouvé son grand gardien avec Gautier Larsonneur. Non seulement il faut le garder mais il faut aussi amener d'autres tauliers derrière. Dans l'idéal, il faudrait un central complet : fort dans les duels, propre dans la relance... Revoir ce secteur défensif est une nécessité si on veut avoir des ambitions en 2023-24 ».

