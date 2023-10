ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Laval - Saint-Étienne, un vrai match charnière »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Lundi prochain, l’ASSE se déplace sur la pelouse du leader Laval en clôture de la 11ème journée de Ligue 2. Voir le Stade Lavallois à un tel niveau est déjà une grosse surprise. Après s’être maintenus à la dernière journée, les Tangos surprennent à coup de victoires par la plus petite marge. Je ne sais pas si cette équipe a la capacité de tenir sur la durée d’une saison – il s’agit quand même d’une course de fond - mais ce dont je suis sûr c’est que ce ne sera pas simple pour les Verts sur la pelouse d’un adversaire en confiance. Ce match Laval – ASSE sera un très bon révélateur pour les deux équipes.

« Il faut empêcher le Stade Lavallois de s’échapper »

Du côté de Saint-Etienne, on a montré à Caen en septembre qu’on était capable d’assurer sur la pelouse de l’un des favoris. Ce sera un match entre costauds : deux blocs compacts l’un face à l’autre. A mon avis, on ne verra pas beaucoup de buts au stade Francis-Le-Basser. Ça risque d’ailleurs d’être un drôle de match entre des Lavallois habitués à laisser la possession à l’adversaire et des Verts qui ont eu leurs résultats probants à l’extérieur en jouant également la contre-attaque. J’espère quand même que l’une des deux équipes tentera de se livrer sinon on risque de s’ennuyer ferme lundi. Généralement, on attend de l’équipe à domicile qu’elle fasse le jeu. On va voir si Laval sait évoluer contre nature. Ce sera un vrai match de tacticiens entre Laurent Batlles et Olivier Frapolli. Sans doute qu’on verra une équipe stéphanoise attentiste - « encore une fois » diront les détracteurs – mais sur ce match, ça se justifiera totalement.

Ce Laval – ASSE est déjà un premier tournant dans la course à la montée. Un vrai match charnière. Sans parler de match à six points, c’est une rencontre très importante entre deux équipes invaincues depuis huit journées. Pour les Verts, ramener un bon résultat de Mayenne lancerait idéalement la série du mois d’octobre – novembre et permettrait d’affirmer un peu plus les ambitions. Il y a un gros coup à faire. A l’inverse, avec une victoire, Laval se détacherait encore un peu plus. Quand on sait qu’il n’y a que deux places permettant une promotion directe en Ligue 1, il ne faut pas se rater. Il faut empêcher le Stade Lavallois de s’échapper… »

