FC Barcelone, PSG : Messi à l'origine du départ d'Alemany !

En marge de la victoire sur l'Osasuna Pampelune (1-0) hier soir, le FC Barcelone a officialisé le départ à la fin de saison de son directeur du football, Mateu Alemany. Le dirigeant va cependant mener à bien le recrutement blaugrana lors de l'intersaison, avant de plier bagages pour Aston Villa, avec qui il est en négociations avancées. Selon Marca, Jordi Cruyff envisagerait également de quitter son poste de secrétaire technique du FCB. La raison de ce ou ces départs ? Une lassitude par rapport au fonctionnement interne du club, d'après le quotidien madrilène !

Alemany sait que ce n'est pas viable de faire revenir Messi

Alemany ne supportait plus de travailler avec Joan Laporta. Le président barcelonais est très interventionniste et a un peu trop tendance à suivre l'avis des agents de joueurs. Par exemple, Alemany n'était pas pour prolonger Sergi Roberto mais Laporta, oui. Et alors que le FCB doit dégraisser sa masse salariale, le milieu a prolongé à des conditions très avantageuses. De même, Alemany ne comprend pas pourquoi l'appel contre la suspension du nouveau contrat de Gavi a pris autant de temps à être fait. Enfin, le plus important, Laporta veut absolument faire revenir Messi mais le futur ex-directeur du football sait que ce n'est pas viable financièrement. Si l'Argentin revient, il sera quasi impossible au Barça de se renforcer lors des prochaines saisons. Plutôt que de continuer ainsi, il a donc préféré partir.

