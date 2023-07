FC Barcelone - Mercato : la troisième recrue de l’été passe sa visite médicale !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Iñigo Martinez et Ilkay Gündogan, qui sera présenté aujourd’hui, le FC Barcelone est sur le point d’enrôler sa troisième recrue de l’été. Selon Gerard Romero, bien renseigné sur le club catalan, le milieu de terrain espagnol ne s'entraîne plus avec Gérone et se trouve actuellement à Barcelone pour passer sa visite médicale avec l'autorisation de son club. De détails de finalisation manquent encore pour acter son arrivée dans l’effectif de Xavi.

Romeu attendu pour la tournée aux USA

« L’annonce d'Oriol Romeu n'est plus qu'une question d'heures, explique le spécialiste des transferts. Il s'agit de peaufiner les détails et de rédiger les contrats. Le joueur devrait prendre l'avion pour les USA. » Le Barça part en tournée au pays de l’oncle Sam ces prochains jours.

