FC Barcelone – Mercato : annonce imminente pour Sergio Busquets

Arrivé en 2008 au sein du club catalan, Sergio Busquets serait proche de faire ses adieux au FC Barcelone. Mais rien de sûr ni d'officiel pour l'instant, puisque le milieu de terrain défensif de 34 ans n'a toujours pas communiqué sa décision pour son avenir, lui qui arrivera à la fin de son contrat avec le Barça le 30 juin 2023, soit à la fin de la saison.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Sergio Busquets souhaiterait bel et bien quitter le FC Barcelone l'été prochain, même si le staff du club aimerait le garder. Le quotidien espagnol ajoute également que le milieu de terrain annoncera sa décision au club blaugrana dans les prochains jours. À voir donc si la tendance d'un départ se confirmera.

Despite the Barça coaching staff's intention to renew Busquets' contract, the player wants to leave the club at the end of the season. In the next few days the player will inform the club about his final decision.



