FC Barcelone - Mercato : douche froide pour Bernardo Silva !

Ousmane Dembélé à un pas du PSG, le FC Barcelone envisage de frapper fort sur le Mercato. De Joan Laporta à Deco en passant par Jordi Cruyff, tous les dirigeants du Barça sont obnubilés par l'idée de recruter Bernardo Silva (Manchester City) mais ça s'annonce compliqué. C'est en tout cas ce qu'annonce Fabrizio Romano.

City ferme le verrou pour Bernardo Silva

Bien que l'ancien Monégasque dispose de la promesse de Pep Guardiola de le laisser partir, il faudra vraiment que Bernardo Silva s'investisse s'il veut partir car, au sein de l'Etat-major des Citizens, la porte est fermée à double tour. Non seulement le Portugais n'est pas à vendre mais Manchester ne veut même pas négocier et a avisé le PSG et le Barça de sa décision. Si Paris a changé ses plans, les Blaugranas, eux, insistent.

Pour Bernardo Silva, la seule façon de changer la situation est de demander lui-même à quitter le Nord de l'Angleterre. Pour l'instant, le milieu de terrain observe la situation sans prendre le risque de se positionner.

La position de Man City est claire. City considère que Bernardo Silva n'est pas à vendre et ne veut pas négocier. City a envoyé un message officiel à Paris et à Barcelone leur disant qu'ils n'ont pas l'intention de négocier pour Bernardo Silva @FabrizioRomano — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 5, 2023

