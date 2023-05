FC Barcelone - Mercato : le départ d'Alba, un pas de plus vers un retour de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'annonce du départ de Jordi Alba du FC Barcelone a surpris. Car le latéral gauche de 34 ans, même s'il n'était plus titulaire cette saison, avait fait savoir son envie d'aller au bout de son contrat, en 2024. Mais il a changé d'avis et l'a fait savoir ce mercredi. Il y a deux façons de voir ce départ prochain en le liant à l'avenir de Lionel Messi. Si l'on est un supporter du Barça optimiste, on constate que le club va économiser 25 M€ en salaires. Ce qui représente 1/8e de la diminution de la masse salariale réclamée par la Liga pour valider le retour de l'Argentin.