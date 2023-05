FC Barcelone, PSG, ASSE - Mercato : Aubameyang a une préférence nette pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans le dur actuellement à Chelsea, « PEA » ne fait plus aucun mystère sur son avenir. « J’aimerais revenir à Barcelone, on verra », a-t-il clamé via DjamLife sur TikTok. Selon Fabrizio Romano, l’ancien buteur de l’ASSE quittera Londres à coup sûr cet été. Le Barça tentera de le faire signer mais sera dépendant du fair-play financier. La condition sera double pour le voir revenir au Camp Nou : arriver libre avec un salaire réduit.

