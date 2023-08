FC Barcelone, PSG â€“ MercatoÂ : la vÃ©ritable raison du coup de frein du BarÃ§a pour DembÃ©lÃ© rÃ©vÃ©lÃ©eÂ !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si Ousmane Dembélé (26 ans) est déjà d'accord pour rejoindre le PSG et y signer un contrat de cinq ans, le FC Barcelone freine actuellement le départ de son ailier. Alors qu'il se murmure que les Blaugranas font actuellement tout pour pourrir le dossier afin d'obtenir plus que la partie des 50 M€ de la clause libératoire censé lui revenir et que l'ombre de l'Arabie Saoudite (Al-Hilal) plane sur le dossier, L'Equipe avance une autre raison au coup de frein du Barça.

Une raison administrative derrière le coup de frein du Barça

La raison serait en réalité plus terre à terre... et purement liée aux règles complexes du fair-play financier espagnol. Les sources internes au Barça du quotidien sportif expliquent que le club de Joan Laporta affiche un déficit de 60 M€ sur son plan de viabilité à cause d'un impayé sur la vente des 49% de Barça Studio. Le FC Barcelone cherche donc à finaliser son nouveau levier concernant la plate-forme du club avant d'acter le départ de Dembélé.

Si la vente du Champion du Monde 2018 se fait maintenant, le Barça ne pourra réinvestir que 60% de l'argent gagné sur Dembélé selon le règlement de la Liga. En revanche, si le déficit est comblé par un autre levier, c'est 100% de la somme qui sera réaffecté au Mercato. Le FC Barcelone est actuellement en négociations avec une société allemande afin de combler son trou de 60 M€ sur la vente de parts du Barça Studio.

