PSG, FC Barcelone - Mercato : Xavi et le Camp Nou mettent la pression pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lionel Messi (35 ans) a du répondant. Buteur à Nice samedi (2-0) et présent dans l’équipe type de la 30e journée de Ligue 1, la star argentin du PSG a relevé la tête au meilleur moment. Au centre des critiques et des rumeurs de départ, « La Pulga » doit s’atteler à gérer son avenir désormais. Si du côté du FC Barcelone on entend d’abord prioriser les prolongations, il n’empêche que le Camp Nou a encore réclamé le retour de Messi hier en scandant son nom à la 10e minute du match nul et terne contre Gérone (0-0).

Xavi valide le retour de Messi

Interrogé après la rencontre sur ce nouvel appel du pied à Messi, Xavi s’est frotté les mains. « Les supporters seraient ravis du retour de Leo car ils chantent son nom à chaque match. On verra ce qui se passera, a-t-il analysé en conférence de presse. Quant à nous, on ne peut pas se contenter d'un match nul à domicile mais l'écart est de 13 points à 10 matches de la fin. Il y a quelques mois, on aurait signé pour être à ce stade. Donc je veux gagner la Liga et on est en bonne position pour le faire. »