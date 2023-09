FC Nantes, OM : Aristouy annonce deux retours attendus et lâche une pique à Marcelino

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le point santé

« Adson a validé sa réathlétisation individuelle. Il devrait être de retour avec le groupe la semaine prochaine. Ganago : on ne devrait pas le récupérer avant la trêve. Alban s'est entraîné depuis mardi : il est opérationnel ».

Sur la doublette du milieu

« Chirivella et Augusto se comprennent dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ont de la maitrise et du calme avec le ballon, ils ne se marchent pas dessus. Après, il faut trouver du liant avec ces joueurs (…) Il ne faut pas non plus oublier qu’il y a d’autres joueurs qui peuvent jouer dans ce secteur de jeu. Ils ne sont pas que deux. Il y a 34 matches à jouer. Il ne faut pas oublier Samuel (Moutoussamy) ou Moussa (Sissoko) ».

Sur la situation de Moussa Sissoko

« Moussa vit forcément les choses moins bien que s’il était sur le terrain. Mais Moussa est quelqu’un de très intelligent. Il est capable d’exposer son ressenti mais aussi d’entendre les explications. Cela se passe très bien. Quelle hiérarchie ? Il y a la doublette actuelle, qui est performante et sur une dynamique, et derrière Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy ».

« Contrairement à d’autres techniciens, je ne suis pas ancré sur un système »

Sur le système

« Contrairement à d’autres techniciens, je ne suis pas ancré sur un système. Moi, je parle plus d’animation. Les systèmes de jeu dépendent des adversaires, des profils. Pour moi, le plus important est de ne pas changer d’idées sur les principes quand on a le ballon et qu’on le récupère (…) On ne va pas mettre en difficulté un joueur parce qu’on a des idées arrêtées sur un système de jeu. Ce n’est pas un jugement mais il suffit de regarder le match de Marseille hier : le système n’est pas le même mais ce sont quasiment les mêmes joueurs, sauf un (Ounahi) et peut-être que ce joueur ne pouvait pas jouer dans l’ancien système de jeu …»

Sur la bonne série en cours

« Le retour de la confiance ne doit pas amener de la négligence. Il faut donner l’exigence, les moyens d’enchaîner. On est sur trois matchs sans défaite et on doit maintenir cette série (…) Je suis garant des petits signaux qui pourraient me montrer un relâchement. C’est un travail au quotidien ».

Sur le match de Lorient

« Je connais très bien Régis Le Bris depuis très longtemps. On s'est affrontés à de nombreuses reprises avec les équipes réserves. Il est dans la continuité de son énorme travail entrepris à la formation, il a donné un style à l'équipe et il a réussi à acquérir ce côté pragmatique. Depuis le début de saison, Lorient n’a eu le ballon qu’une seule fois et c’est le match qu’ils ont perdu. Cela veut dire que c’est une équipe très forte en transition, qui est très performante quand ils n’ont pas le ballon ».

Lorient, un derby ?

« Si je le dis maintenant, je ne pourrais plus le dire contre Rennes (sourire) Je ne vois pas ça comme un derby ! Lorient est une équipe de Ligue 1 comme toutes les autres qui nous a battu en match de préparation. Cela peut être un levier de motivation mais je ne vois pas ce match comme un derby contrairement à une autre équipe ».

Sur la suspension de la Tribune Loire

« Je ne minimise pas les faits intervenus dans le stade ce jour-là. C’est anormal et ça ne devrait pas arriver. Je me mets à la place du jeune garçon qui a été bousculé ce jour-là (lors de FC Nantes – OM, NDLR). Si je me place en entraîneur du FC Nantes, c’est évidemment dommageable de ne pas avoir la Tribune Loire. J’ai la sensation d’avoir l’un des meilleurs publics de France. Ils sont souvent dans le bon timing. C’est dommageable pour nous que de nombreuses personnes ne puissent être là à cause de quelques individus qui n’auraient pas dû faire ce qu’ils ont fait. La très grande majorité des gens qui occupent cette tribune n’y sont plus rien. Comment faire ? Est-ce possible d’individualiser les sanctions ? Si c’est possible, pourquoi ne le fait-on pas ? »

📺 Pierre Aristouy avant #fcnfcl :



"Adson a validé sa réathlétisation individuelle. Il devrait être de retour avec le groupe la semaine prochaine. Ganago : on ne devrait pas le récupérer avant la trêve. Alban s'est entraîné depuis mardi : il est opérationnel" — FC Nantes (@FCNantes) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life