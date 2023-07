FC Nantes : Aristouy savoure la progression de ses joueurs après le nul face à Hull City

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Lors des matchs amicaux d'avant-saison, le résultat importe peu au contraire de la manière et des prestations individuelles. Et à ce petit jeu-là, le FC Nantes s'en est plutôt bien sorti face à Hull City malgré le match nul concédé ce samedi (1-1), à en croire les déclarations de son entraîneur. Interrogé par Ouest France, Pierre Aristouy a relevé plusieurs points positifs de la prestation nantaise.

Aristouy satisfait de la progression

S'il a constaté "un manque de liant, d’idées et de jambes", le coach des Canaris a positivé au coup de sifflet. "On a proposé un contenu cohérent, ça va dans le bon sens, a-t-il estimé. Je note une amélioration à jouer sous pression dans notre moitié de terrain et à bien ressortir les ballons. C’est une grande satisfaction. Je ne suis pas inquiet sur le plan offensif, mais soucieux d’améliorer les choses. L’équipe progresse, c’est une évidence." Satisfait de la montée en puissance de ses hommes, Aristouy n'a pas pu compter ce samedi sur Fabien Centonze (touché à l'ischio-jambier), bien suppléé à droite par le jeune Junior Diaz. Ce dernier pourrait de nouveau avoir sa chance mercredi (18h30) face à Lorient, si le titulaire du poste traîne encore son pépin physique.

