FC Nantes : la finale de Coupe de France a tout changé pour Kolo Muani en équipe de France

Parmi les têtes que l'on n'a pas l'habitude de voir en équipe de France, on trouve celle de Randal Kolo Muani. L'attaquant de 23 ans, passé cet été du FC Nantes à l'Eintracht Francfort, a réussi ses débuts en Allemagne. Il a également découvert la Champions League et confirmé les gros espoirs placés en lui. A La Chaîne L'Equipe, il a révélé qu'il avait commencé à croire en ses chances de porter le maillot bleu après la victoire en Coupe de France en fin de saison dernière. Une préconvocation avait alors suivi.

Il a également déclaré qu'il croyait en ses chances d'aller au Qatar, même s'il sait que ce sera difficile : « Mon intégration se passe bien. Je me sens bien ici. Il faut être sérieux et continuer à bosser. Être appelé chez les Bleus n'est pas une fin en soi, le plus dur c'est d'y rester. C'est une étape, je dois travailler dur pour être rappelé. Je vais essayer de prendre du plaisir et de me donner à fond pour ne rien regretter. La Coupe du monde ? Oui, bien sûr. Ça va être une grosse liste. C'est à moi de prouver en club, il y a encore un long chemin, mais pour moi, oui, c'est possible ».