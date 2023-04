FC Nantes : la victoire en Coupe de France a fait vibrer une icône du club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Triple Champion de France avec le FC Nantes (1973, 1977 et 1980) et vainqueur de la Coupe de France (1979), Gilles Rampillon est une légende des Canaris. À l’occasion des 80 ans du club de la Loire-Atlantique, il a donné une longue interview au FC Nantes. Interrogé sur son plus beau souvenir en tant que supporteur des Canaris, l’homme de 69 ans n’a pas hésité une seule seconde.

« Si je devais sortir un souvenir, je retiendrais cette victoire lors de la finale de la Coupe de France 2022. C’était plus fort que de nombreux grands moments au Club. Du fait de l’attente de ce trophée mais aussi la prestation plus que solide et aboutie livrée par l’équipe », a-t-il confié.