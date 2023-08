FC Nantes : Aristouy a encore le soutien de son vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après une défaite face à Toulouse (0-1), le FC Nantes s'est incliné à Lille (0-2). Pierre Aristouy n’a toujours pas glané de point depuis le début de la saison et semble plus que jamais en mauvaise posture. Cependant, il peut compter sur ses joueurs.

Aristouy a le vestiaire derrière lui

Interrogé au micro de Prime Vidéo, Ronaël Pierre-Gabriel lui a témoigné son soutien : « C’est nous qui sommes sur le terrain, le coach c’est un plus, mais c’est nous qui faisons des erreurs et c’est nous les responsables. Il y a de gros matchs qui arrivent mais on ne va pas lâcher. C’est seulement le 2e match ». Marcus Coco a également fait preuve de solidarité envers son coach : « On est à fond derrière le coach, on est avec le staff, on est entre nous et on ne fait pas attention à tout ce qui s’écrit à l’extérieur. On fait bloc sur le terrain pour montrer l’identité du club ».

