FC Nantes : Merlin fait une promesse aux supporters et glisse un message au RC Lens

Le FC Nantes va disputer un match couperet pour son avenir en L1 samedi contre Angers, en espérant un faux pas d'Auxerre contre Lens. Des rendez-vous que Quentin Merlin a évoqué en conférence de presse ce jeudi. « Si on n'a pas gagné en Championnat depuis février, c'est avant tout de notre faute, a-t-il confié. On a laissé des points en route, à nous de rattraper cette erreur. Il n'est pas trop tard, à nous de bien saisir cette chance. Lens est une équipe qui ne triche pas, qui va vouloir gagner à Auxerre pour bien finir la saison. Si on fait ce qu'on a à faire, il y a des chances qu'on se maintienne. »

« On va jouer ce match comme si c’était le dernier de notre carrière »

Et à lui d'ajouter... « Il y a une grosse pression mais c'est une bonne pression, qui nous galvanise. On joue pour les matches à enjeu, là c'est un match à enjeu. Toute l'équipe est focus sur un seul objectif. Les déclarations, tout ça, on laisse tomber. On a fait une très bonne performance collective à Lille, on doit garder ce qu'on a fait de bien là-bas. On va jouer ce match comme si c’était le dernier de notre carrière. »