FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Aristouy avant le LOSC

Alors que le FC Nantes, toujours 17e et premier relégable, se déplace ce samedi (21h) sur la pelouse du LOSC, le nouvel entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, a reçu une vague de bonnes nouvelles venant du Nord de la France.

Il y a de la casse à Lille !

Et pour cause, Ismaily et André Gomes, tous deux sortis sur blessure lors de la victoire le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille (2-1), devraient être absents pour cette rencontre, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe, tout comme Angel Gomes, suspendu. Pour André Gomes, touché à la jambe gauche, on se dirigerait même vers une fin de saison.

