FC Nantes : un ancien conseiller de Kita se paie Aristouy

Face aux rumeurs d'une possible éviction précoce de Pierre Aristouy, les supporters du FC Nantes se sont élevés sur les réseaux sociaux, lançant même une pétition pour que le clan Kita fasse preuve de patience avec le jeune technicien.

Anciennement proche de Waldemar Kita qu'il a accompagné il y a quelques années chez les Jaune et Vert, Gilles Favard trouve la démarche désuete. Fidèle sa réputation, l'ancien consultant de L'Equipe a chargé contre les fans ligériens :

« Mais c'est qui Aristouy ? Il a gagné un match jusque là. Qu'on lui laisse du temps, ok, mais que vous le présentiez comme un génie, il faut se calmer un peu... », a-t-il écrit sur Twitter. Bien évidemment, Favard en a pris pour son grade après cette sortie.

