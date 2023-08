FC Nantes : les Kita ont pris une décision forte au Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En plus de perdre son premier match de la saison le week-end dernier contre Toulouse (2-1), le FC Nantes a aussi perdu Alban Lafont sur blessure. Sorti sur civière après un violent choc avec Zakaria Aboukhlal, le gardien nantais a été victime d’une fracture d’une côte et d'une contusion pulmonaire ayant entraîné un pneumothorax et devrait être absent environ deux mois, soit jusqu’à mi-octobre.

Pas de recrue au poste de gardien cet été !

La possibilité que le FCN recrute donc un portier pour pallier la blessure d’Alban Lafont était possible. Mais d’après Pierre-Yves Leroux, les dirigeants nantais auraient finalement pris la décision de ne pas recruter de gardien d’ici la fin du mercato estival. « Il n’y aura pas de recrue. Rémy Descamps sera numéro 1, il avait déjà joué comme titulaire quand Alban Lafont était blessé la saison dernière, et régulièrement en Coupe de France. Denis Petrić sera le numéro 2 », a annoncé le journaliste de RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme.

🟡🟢 Pierre Aristouy, déjà menacé ?



🎙 @P_Y_Leroux nous éclaire sur la situation du coach du FC Nantes. pic.twitter.com/aLU5xu7NyZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 17, 2023

