FC Nantes, LOSC - Mercato : coup de théâtre pour Mostafa Mohamed !

Le FC Nantes sait déjà comment articuler son attaque la saison prochaine. Si Andy Delort aurait des velléités de départ, ce ne serait pas le cas de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien (25 ans) a vu son option d’achat levée par les Kita cet été et s’apprête à être le fer de lance du secteur de Pierre Aristouy en 2023-2024.

Franck Kita n'en voulait pas non plus !

« Mostafa Mohamed n'a jamais été pisté par Lille et Sheffield United, il va rester, a-t-on même pu attendre dans l’émission « Sans Contrôle. » Ce n'était pas le premier choix d'Aristouy mais le coach est prêt à faire avec. » Autre révélation de taille dans le dossier Mohamed : la levée de l'option d’achat aurait suscité de grosses tensions entre les Kita. Et pour cause : Franck Kita n'en voulant pas du tout !

