FC Nantes - Mercato : un Kolo Muani bis déjà prêt à faire ses valises ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes va encore se mettre ses supporters à dos. Et pour cause, selon Ouest France, Bastien Meupiyou pourrait partir cet hiver ! Sans perspective de temps de jeu avec les pros et face à son refus de prolonger, Waldemar Kita a entrouvert la porte à un départ et étudiera les éventuelles offres dès cet hiver pour le jeune défenseur central, avec l’espoir qu’il brille avec l’équipe de France lors de la Coupe du Monde des 17 ans en Indonésie.

Des cas à la pelle au FC Nantes

Suivi par les principales écuries européennes depuis un an, Meupiyou avait fait l’objet de l’intérêt du RC Lens dans les derniers jours du mercato estival mais le président Kita avait mis son veto et repoussé les discussions pour un transfert estimé à quatre millions d’euros. Depuis, la situation du joueur n’a pas évolué. Après son expulsion précoce face à l’OM (1-1) pour sa première titularisation avec les pros, il n’est plus apparu dans le groupe du FC Nantes. Cette situation « d’un jeune à fort potentiel sur le départ » fait déjà faire des cauchemars aux supporters du FC Nantes, qui ont déjà écu pareille mésaventure avec quelques noms comme Filip Djordjevic, Léo Dubois et plus récemment Randal Kolo Muani.

Djordjevic, Dubois, Randal. Et maintenant même les top espoirs ils arrivent pas à les garder. 15 ans que ça progresse pas. 🤡 #FCNantes https://t.co/hHUDpNVU18 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 9, 2023

