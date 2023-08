FC Nantes - Mercato : les Kita ont craqué sur un géant validé par Marcelino à l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les bons de sortie sont encore d’actualité à l’OM. Alors qu’une première opération dégraissage a été effectuée et que Pol Lirola semble le prochain sur la liste, d’autres départs pourraient intervenir d’ici à la clôture du mercato estival. À commencer par celui d’Isaak Touré. Selon L’Équipe, le colosse de 2,06 m intéresse plusieurs écuries de Ligue 1, dont le FC Nantes, qui s’est penché récemment sur son profil après l’échec de la piste menant à Chidozie Awaziem à Boavista.

Touré visé par Metz, Nantes et Lorient !

Le jeune défenseur central de 20 ans, lié à l’OM jusqu’en 2027 est seulement le quatrième choix dans la hiérarchie de Marcelino à son poste derrière Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi et il aimerait avoir plus de temps de jeu pour continuer sa progression. « Metz a échafaudé un prêt sec, mais Touré ne semble pas enclin à rejoindre le promu lorrain, explique le quotidien sportif. Lorient a approché l’OM début juillet pour tâter le terrain, et le projet plaît à Touré mais il faudrait une possibilité d’intégrer le Marseillais dans la rotation lorientaise et aussi convaincre l’OM. »

