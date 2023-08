FC Nantes - Mercato : Merlin repousse le Celtic, les attentes des Canaris ont filtré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Alors que le Celtic Glasgow se prépare à une grosse offensive sur le marché des transferts d'ici vendredi, Quentin Merlin a annoncé qu'il comptait rester à Nantes cette saison. Dans un média local, le piston gauche, suivi par les Bhoyz, a déclaré : "Il faut garder la tête sur les épaules. Il y a des étapes à ne pas griller. Ma deuxième saison a été marquée par une grosse blessure et j’ai encore des choses à apprendre ici à Nantes. Bien sûr, les JO trottent dans ma tête et tu peux être amené à te poser des questions. Mais je suis vite revenu à la raison. Je me projette sur cette nouvelle saison avec le club. Aujourd’hui, on peut dire que je suis nantais".

Du mouvement attendu en attaque

Une bonne nouvelle pour le FCN, donc. Par ailleurs, le journaliste de la radio Hit West Simon Reungoat a dévoilé les attentes des Kita père et fils d'ici la fin du mercato. Il assure qu'il n'y aura plus de mouvements en défense et au milieu, à moins d'un départ de Castelletto, qui serait compensé. En attaque, en revanche, le club sera à l'affut des opportunités du marché. L'Ivoirien de la Fiorentina Christian Kouamé est bien une piste, mais il est aussi suivi par le LOSC. Enfin, un départ de Kader Bamba ou Moises Simon serait également compensé.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

En langage mercato, "opportunité de marché" = On va essayer jusqu'au bout de faire cet attaquant, mais on ne prendra pas pour prendre. #FCNantes https://t.co/8VFPDkIF0Z — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) August 29, 2023

