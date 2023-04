FC Nantes - Mercato : Moses Simon fixe la tendance pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Auteur d'une saison un peu plus compliquée que les précédentes et sous contrat jusqu'en juin 2024, Moses Simon (27 ans) va chercher à quitter le FC Nantes l'été prochain. En quête d'un second souffle, le Nigérian a également procédé à quelques changements dans son entourage.