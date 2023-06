FC Nantes : pluie de jeunes promus par Aristouy la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Même s’il n’est pas titulaire du BEPF, diplôme requis pour entraîner en L1, Pierre Aristouy pourrait prolonger son interim sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. « Je vais déjà rencontrer mes dirigeants, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Je viens de passer quatre semaines épuisantes mais aussi très grisantes et valorisantes. J’ai ressenti la confiance de Franck et du président, et ça, c’est très important. Après, il y a cette problématique des diplômes. Pour durer à un tel poste, il faut avoir du monde autour de soi, la capacité de déléguer. Tout ça, il faut qu’on en parle. Je l’ai déjà dit, je ne serai jamais un problème pour le FCN. J’ai adoré les six ans passés à la formation ici, j’ai adoré les quatre semaines épuisantes que je viens de vivre avec les pros et, maintenant, il faut discuter de tout ça. Je ne suis pas non plus un béni-oui-oui. »