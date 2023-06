PSG, FC Barcelone – Mercato : Gündogan évoque son avenir, Bernardo Silva a tranché !

Vainqueurs de la Ligue des Champions hier soir avec Manchester City face à l'Inter Milan (1-0), Ilkay Gündogan et Bernardo Silva vont désormais avoir toute la latitude pour penser à leurs avenirs respectifs, eux dont le nom circule au FC Barcelone, au PSG ou encore en Arabie Saoudite.

A l'issue de la victoire des siens à Istanbul, Ilkay Gündogan (32 ans) a été lancé sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat au 30 juin. « Je n'ai pas encore pris ma décision finale », a-t-il martelé après avoir soulevé la Coupe.

Ilkay Gündogan: “I have not made a final decision on my future yet”. ? #MCFC pic.twitter.com/76uGCNlIBz