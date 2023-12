Inter Miami - Mercato : les premiers mots de Luis Suarez après ses retrouvailles avec Messi

L'Inter Miami a officialisé ce vendredi l'arrivée de Luis Suarez. Trois ans et demi après son départ du FC Barcelone, l'attaquant uruguayen retrouve au sein de la franchise de MLS ses anciens coéquipiers du Barça, Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Dans une interview accordée à son nouveau club, Luis Suarez a partagé sa joie de rejoindre le club floridien et de retrouver ses amis. "Je suis très heureux et excité de relever ce nouveau défi avec l'Inter Miami. J'ai hâte de commencer et je suis prêt à travailler pour que le rêve de gagner d'autres titres avec ce grand club devienne une réalité. Je suis optimiste quant à ce que nous pouvons accomplir ensemble grâce à notre ambition commune. (...) J'ai hâte de retrouver de grands amis et de grands joueurs. Je suis également impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs."

