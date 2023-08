PSG, FC Barcelone : l'ex coach de l'Inter Miami n'en veut pas à Messi de l'avoir fait sauter !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Coach de l'Inter Miami il y a encore quelques semaines, Phil Neville a été éjecté de son poste d'entraîneur de la franchise floridienne deux semaines avant l'arrivée de Lionel Messi. Remplacé par Gerardo « Tata » Martino, l'Anglais a vite compris ce qui se tramait dans son dos comme il l'a expliqué au podcast Offside With Taylor Twellman.

« J'ai toujours eu le sentiment au fond de moi que je n'allais pas être ici quand il allait venir au club (…) Vous regardez autour du monde, la façon dont il a été dans d'autres clubs et il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé », a glissé l'ancien Mancunien.

Il n'en veut pas à David Beckham non plus

Pour autant, Phil Neville n'est pas rancunier, expliquant que ce sont surtout les mauvais résultats de l'Inter Miami qui avaient eu sa tête et non la Pulga qui l'avait réclamé : « En fin de compte pour moi, oubliez Messi, les résultats n'étaient pas assez bons le mois dernier où j'étais en poste et je le savais (...) Je connaissais la vision, je savais ce que voulait le club. Je suis dans le football depuis longtemps. Je ne suis pas amer, tordu ou en colère ».

D'ailleurs, l'ex défenseur n'en veut pas à David Beckham d'avoir tranché dans le vif : « Mon meilleur ami, un de mes amis de toujours, m'a annoncé que je n'allais pas travailler pour l'Inter Miami et c'était vraiment difficile. Dur pour David, dur pour moi mais c'était en fait un moment vraiment spécial entre deux personnes qui se respectent et s'aiment totalement. Je n'ai pas d'amertume et je ne regarde pas en arrière ».

