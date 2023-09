C’est confirmé pour Xavi au FC Barcelone, une 2e recrue bouclée au Real Madrid en 2024 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Et au final il a renoncé »

Le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales a annoncé sa démission après avoir fait savoir qu’il resterait à son poste, ce qui fait doucement rigoler le quotidien madrilène. Après Rafa Marin, Alphonso Davies pourrait être le deuxième renfort du Real Madrid

AS : « C’est fini »

Luis Rubiales démissionne comme président de la Fédération espagnol de football et vice-président de l’UEFA. Lamine Yamal a gagné ses galons de titulaire pour affronter Chypre demain avec l’Espagne.

Presse catalane

SPORT : « Il démissionne »

Luis Rubiales va démissionner, contre toute attente. Les bons comptes du FC Barcelone grâce au Camp Nou sont mis au jour dans Sport.

MUNDO DEPORTIVO : « Rubiales démissionne ! »

Alors que le départ de Rubiales est acté, on reparle de la prolongation de Xavi au FC Barcelone. Comme déjà évoqué, celle-ci ne courra que jusqu’en juin 2025 alors que le technicien espagnol était censé rester un an de plus, jusqu’en 2026.

La decisión de Luis Rubiales de dimitir como presidente de la RFEF cambia #portadas cuando el cierre de las ediciones se aproximaba y es la noticia en todos los medios. pic.twitter.com/ySYZZBY2Su — Paco López (@PacoLopezpress) September 11, 2023

