Le Real Madrid cible 4 recrues vitales, un renfort made en L1 arrive au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Il boit souvent »

Marca lance un petit avertissement au Real Madrid avant le nouveau choc contre Villarreal en 16es de finale de la Coupe du Roi (21h). Pour cette rencontre très attendue en Espagne, le jeune Vinicius Tobias pourrait être lancé par Carlo Ancelotti au poste de latéral droit.

SPORT : « Memphis s’en va, Carrasco arrive »

Sport confirme le départ de Memphis Depay à l’Atlético Madrid autour d’une indemnité de transfert d’environ 4 millions d’euros et un contrat jusqu’en juin 2025. Dans le sens inverse, l’arrivée de l'international belge passé par l'AS Monaco Yannick Carrasco serait imminente.

MUNDO DEPORTIVO : « Memphis à l’Atléti »

Le départ de Depay à l'Atlético Madrid ne serait plus qu’une question d’heures mais le FC Barcelone lui cherche encore un remplaçant. L’arrivée de Carrasco étant confirmée, MD assure que Marcelo Brozovic et Marcelo Guedes sont aussi ciblés en ce sens.

AS : « Changement de garde »

Si Tobias devrait bien démarrer à Villarreal, le Real Madrid cherche à accélérer quatre dossiers chauds du mercato : deux latéraux, droite et gauche, un milieu de terrain et un attaquant axial, le tout pour anticiper les retraites de Luka Modric et Karim Benzema.