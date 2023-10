Pluie de retours au Real Madrid, coup dur pour Vitor Roque au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

MARCA : « Jenni revient »

Si Marca ouvre son édition du jour sur le retour de Jenni Hermoso en sélection espagnole, c’est surtout au Real Madrid que la lumière est faite avec les retours de trois internationaux aujourd’hui avant le choc contre le Séville FC (samedi, 18h30) : Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo et Antonio Rüdiger sont aussi attendus dans l’après-midi mais ne devraient pas s’entraîner.

AS : « Cœur blanc »

As revient sur les mots forts de Jude Bellingham, qui a fait savoir hier qu’il se voyait bien porter ke maillot du Real Madrid encore 15 ans ! La lumière est aussi faite sur l’inculpation de Joan Laporta dans l’affaire Negreira qui touche le FC Barcelone de plein fouet.

Presse catalane

SPORT : « Date limite, 15 novembre »

Selon Sport, le Barça a jusqu’au 15 novembre prochain pour l’inscrire au mercato d’hiver. Il y a aura un sommet avec LaLiga sur ce sujet mais si l’attaquant brésilien ne peut pas venir en janvier - ce qui est redouté - il restera à l’Atlético Paranaense jusqu’en juin 2024.

MUNDO DEPORTIVO : « Le Vitor Roque plus intime »

Le journal catalan est allé interroger l'attaquant brésilien Vitor Roque dans son intimité et publie les derniers extraits de son entretien. On apprend ainsi qui était l’idole d’enfance du crack brésilien mais aussi son référent actuel, son livre favori et même son plat préféré !

