Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti doute de son onze avant Chelsea, Gavi vers les Blues ?

MARCA : Le Real contre l’autre Joao Felix »

Marca lance le choc des quarts de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea sous le prisme de Joao Felix, qui revit depuis son prêt hivernal chez les Blues. Carlo Ancelotti a des doutes sur son onze de départ, notamment sur Federico Valverde.

MUNDO DEPORTIVO : « Un peu plus proche »

Si le FC Barcelone a livré une prestation insipide contre Gérone, hier soir au Camp Nou (0-0), le point du match nul relègue le Real Madrid à 13 points et rapproche le club catalan d’un nouveau titre en Liga, à dix journées de la fin de la saison.

SPORT : « Un point et plus près, +13 »

Sport a exactement la même logique que MD et rappelle toutefois que Xavi ne peut pas se contenter d’une prestation aussi pauvre que celle d’hier soir. Le manque de fluidité en attaque et de consistance au milieu de terrain sont pointés du doigt.

AS : « Le moteur de la Ligue des champions »

As met l’accent sur la doublette du Real Madrid Kroos-Modric, qu’Ancelotti a toujours titularisée lors des grands rendez-vous de Ligue des champions. Ce sera le cas demain face à Chelsea au Bernabeu. Du côté du Barça, on apprend que les Blues ont rencontré l’agent de Gavi et ont programmé un autre rendez-vous !