Coup de théâtre pour l’avenir d’Atal (Nice), Stéphan se justifie déjà, un ex de Strasbourg au LOSC ?

OGC Nice : Farioli mettrait son véto au départ d’Atal

Si Nice Matin a annoncé jeudi soir que l’OGC Nice souhaitait se séparer de Youcef Atal (27 ans) au Mercato d’hiver, Foot Mercato arrive avec une toute autre version, assurant que personne chez les Aiglons n’avait demandé à l’international algérien de partir. « Son entraîneur Francesco Farioli est même enclin à le conserver et à le faire jouer » à l’issue de sa suspension selon Santi Aouna. De son côté, Atal – qui a été suspendu 7 matchs par la LFP et qui doit passer au tribunal le 16 décembre pour son partage de propos incitant à la haine – ne s’est pas encore déterminé.

LOSC : Paulo Fonseca est un grand fan d’Ayyoub Bouaddi

En Slovénie, à l’issue de la victoire face à l’Olimpija Ljubljana (2-0), Paulo Fonseca s’est enflammé pour son nouveau crack au LOSC : Ayyoub Bouaddi (16 ans et déjà deux titularisations en Coupe d’Europe).

« Ce jeudi, c’était peut-être lui le meilleur joueur de l’équipe. Titulaire sur un terrain si difficile, ce n’était pas simple et il a joué avec beaucoup de personnalité. Je n’ai pas de doute sur lui, c’est un joueur qui a un grand futur (…) Il n’a que 16 ans, mais on le considère comme un joueur à part entière. Il a montré qu’on pouvait compter sur lui ».

Rennes : Stéphan règle le cas Bourigeaud

Cette semaine, lors de Maccabi Haïfa – Stade Rennais (0-3), Julien Stéphan a fait quelques choix forts au-delà de maintenir son 3-4-3. Parmi ceux-ci ? La décision de sortir du onze Benjamin Bourigeaud alors que ça faisait 15 mois que l’ancien Lensois n’avait plus quitté le onze de départ.

Un choix assumé et expliqué par le remplaçant de Bruno Genesio : « Il y a d’abord le fait qu’il enchaîne énormément, qu’on a encore cinq matchs qui vont arriver dans un laps de temps assez restreint. Ensuite, c’est un nouveau poste avec de nouvelles exigences aussi pour lui, donc ça demande aussi beaucoup de fraîcheur et on a un prochain match dans même pas 72 heures. Lorenz Assignon est là aussi. Donc ça va me permettre aussi d’entretenir une forme de concurrence ».

Bourigeaud piston droit, c’est parti pour durer !

MHSC : un grand nom de Bundesliga vise Chotard

Manu Koné (22 ans) en partance l’été prochain, le Borussia Mönchengladbach se prépare déjà à remplacer son international Espoirs français… et regarde même en Ligue 1 en ce sens. D’après Bild, Joris Chotard (22 ans), sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2025, serait en pôle pour le remplacer.

Girondins : Alou Diarra va retrouver le FCGB

Entraîneur intérimaire de l'ESTAC, Alou Diarra retrouve les Girondins de Bordeaux ce samedi. L'ancien milieu a porté le maillot au scapulaire entre 2007 et 2011, remportant le titre de champion de France 2009, la Coupe de la Ligue la même année et deux Trophées des champions (2008 et 2009). Ce retour ne le laisse évidemment pas insensible, comme il l'a expliqué à France Bleu : "C'est un club spécial pour moi. Un club qui m'a beaucoup apporté sur et en dehors du terrain. Je suis très reconnaissant envers les Girondins et retrouver Bordeaux est toujours un plaisir. Mais, bon, j'y vais en tant qu'adversaire là (sourires) donc mon objectif, c'est de faire un match consistant (avec Troyes)".

Stade de Reims : Still nie des contacts avec l'OL

Will Still, dont le nom a circulé pour remplacer Fabio Grosso à l'OL sur le long terme, a nié des contacts avec le club rhodanien. "Je n’ai pas été contacté par l’OL", a affirmé l'entraîneur du Stade de Reims suite à la victoire contre le RC Starsbourg hier en ouverture de la 14e journée de L1 (2-1). Au sujet de cette rencontre, le coach anglo-belge savoure : « Notre équipe n'a peut-être pas toujours été très séduisante et sexy mais elle a été pragmatique et mature. »

RC Strasbourg : Vieira positive après Reims

Vaincu par le Stade de Reims hier (1-2), Patrick Vieira reste optimiste pour la saison du RC Strasbourg. « Si on n’arrive pas à marquer nos occases, on se crispe, a regretté l’entraîneur alsacien. On s’est créé des situations très bonnes. Je n’ai pas trouvé les joueurs fébriles, mais perdre le ballon dans des zones de jeu où on subit ensuite la profondeur, c’est forcément compliqué. Dans le contenu, moi j’ai vu de la personnalité. »

Montpellier HSC : un ex du PSG arrive dès lundi !

À Montpellier, le Mercato débute dès maintenant. Selon Mohamed Toubache-Ter, Tanguy Coulibaly va poser ses valises à Grammont dès ce lundi. « Formé au PSG, cet ailier gauche talentueux, technique et virevoltant débarque à Grammont. Contrat d’une durée de 2 ans & demi », a-t-il affirmé sur X. Doté d’un très bon état d’esprit, le joueur de 22 ans peut évoluer à droite et en pointe.

LOSC : Diallo (ex RC Strasbourg) ciblé en janvier ?

Le LOSV tient une première cible au mercato hivernal. Selon Le Domaine Lillois, bien informé sur le club nordiste, Lille se serait positionné pour un éventuel prêt de Habib Diallo, en manque de temps de jeu du côté d’Al Shabab. Arrive en provenance du RC Strasbourg cet été, l’attaquant sénégalais pourrait être poussé vers la sortie des cet hiver après 11 matchs où il a inscrit un seul petit but.

