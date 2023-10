Coup dur au LOSC avant l'OM, rebondissement pour Sakho, dinguerie à Rennes avant Nice

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Montpellier : Sakho n'est pas mis à pied !

Après son altercation la semaine dernière avec son entraîneur, Michel Der Zakarian, Mamadou Sakho n'aurait finalement pas été mis à pied par le MHSC, si l'on en croit les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. L'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain se serait entraîné à part ce lundi avec deux membres du staff montpelliérain.

AS Monaco : Ouattara pour remplacer Henrique ?

Ciao Henrique gravement blessé et absent plusieurs mois, l’AS Monaco va recruter un joker médical pour le remplacer. Selon Foot Mercato, il pourrait s’agir de Kassoum Ouattara (19 ans), latéral gauche international U20 tricolore d’Amiens. Des négociations ont lieu actuellement entre les deux clubs sur les conditions d’un transfert et un accord serait proche.

Montpellier HSC : Chotard douteux pour le PSG

Mauvaise nouvelle pour Joris Chotard. Selon Michel Der Zakarian, le jeune milieu du MHSC (22 ans) traîne « un problème au psoas depuis un moment ». « Ce n'est pas trop méchant, a précisé l’entraîneur du club héraultais, mais il avait déjà un peu mal à la mi-temps. » Le joueur de 22 ans est incertain pour affronter le PG vendredi au Parc des Princes en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (21h).

Mais aussi...

LOSC : coup dur pour Yazici

Si le retour d'Angel Gomes a été enregistré ce dimanche en Ligue 1, Paulo Fonseca devra bientôt faire sans Yusuf Yazici. Le Turc a écopé du carton de trop lors de la victoire du LOSC contre l’AS Monaco (2-0) et sera prochainement suspendu. Un coup dur pour les Dogues tant l’intéressé semble revivre cette saison après des mois sur courant alternatif.

Stade Rennais : le Roahzon Park se vide dangereusement

Déjà battu à Lorient il y a neuf jours (1-2), le Stade Rennais n’a pas vraiment rassuré dimanche à domicile contre le RC Strasbourg (1-1). Pire, l’atmosphère autour du club breton n’incite pas à l’optimisme. « Avant même la rencontre face à Strasbourg on sentait une atmosphère négative au Roazhon Park. Ce n’était pas comme d’habitude, assure le compte Actu SRFC. Peu d’engouement pour le match, pas d’ambiance dans le stade hors RCK, des joueurs peu concernés ou fatigués sur le terrain… » Le journaliste de France Bleu Armorique François Rauzy confirme sur X : « Et d'ailleurs rarement vu le Roazhon Park se vider aussi vite après un match. Il y avait plus un chat en tribunes 5mn après le coup de sifflet final, assez dingue. » Une réaction est attendue dimanche à Nice en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (20h45).

OGC Nice : Obraniak voit loin pour le Gym

Leader du championnat après 10 journées de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur le PSG, l’OGC Nice est LA bonne surprise de ce premier tiers de saison aux yeux de Ludovic Obraniak. « Ce n’est pas le Brésil non plus mais il y a une cohérence et je prends du plaisir à la voir. Elle est entrain de monter en puissance et les individualités sont très fortes », a analysé l’ancien milieu du LOSC et des Girondins de Bordeaux sur Prime Vidéo.

🎙@Ludo_Obraniak sur cette équipe de l'#OGCNice :



« C'est pas le Brésil non plus mais il y a une cohérence et je prends du plaisir à la voir. Elle est entrain de monter en puissance et les individualités sont très fortes. » 👏🏼



(@PVSportFR) pic.twitter.com/5P1SJvwpEi — Fabio (@NissaEbasta) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life