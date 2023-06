FC Nantes : Aristouy envoie un énorme scud à l’OM

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

En un match, Pierre Aristouy est presque devenu une légende du FC Nantes. Avec une seule victoire sur les quatre matches qu’il a dirigés depuis le banc de touche, l’ancien attaquant a permis aux Canaris de sauver leur tête en Ligue 1 la saison prochaine. En attendant l’exercice à venir, Aristouy doit discuter avec ses dirigeants pour savoir e qu’il adviendra de lui et quels moyens seront mis à disposition s’il doit rester le coach principal du FC Nantes. L’intéressé a d’ores et déjà prévenu que la formation serait relancée... pas comme dans certains clubs comme l’OM !

« La formation ? On n’est pas à Marseille »

« Dans une saison classique comme la saison prochaine, dans un club comme le nôtre, on doit avoir 14-15, maximum 16 joueurs majeurs, les places restantes parmi les 22-23 membres de l’effectif doivent être pour les jeunes, a-t-il martelé dans L’Équipe. La culture du FC Nantes passe par la formation. On n’est pas à Marseille ou dans d’autres clubs, on doit respecter l’histoire de notre club. Et l’histoire du FCN, c’est la volonté d’intégrer la formation à l’équipe pro. » Le message est clair.