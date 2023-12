FC Nantes, PSG, OM, OL, ASSE, RC Lens : la ministre des Sports annonce une mesure forte

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis le samedi et le décès d'un ultra du FC Nantes, la France du foot se demande s'il faut continuer à autoriser les déplacements de supporters. Car ce décès est la conséquence de l'attaque d'un convoi de véhicules transportant des fans niçois. Depuis le retour des spectateurs dans les stades après la crise du Covid, le nombre d'incidents en tribunes a considérablement augmenté. Le président de la LFP, Vincent Labrune, est favorable à une interdiction de déplacements. Ce mardi, au micro de RMC, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est allée dans ce sens en annonçant la tenue d'un moratoire sur ce sujet.

"Il faut qu’on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements"

"On a tenu à échanger longuement dimanche avec Vincent Labrune parce qu'on était tous le deux extrêmement affectés par la situation. Il y a le constat d’une violence dans le foot qu’on a besoin d’arriver à mieux maîtriser. Il faut casser une spirale. On a un phénomène depuis fin octobre où la violence autour du foot s’exprime hors du stade, avec des bus caillassé et le décès du supporter nantais. On est en train de franchir quelque chose de nouveau."

"Avec Vincent Labrune, on se dit aujourd’hui qu’il faut qu’on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements de supporters, pour qu’il y ait une prise de conscience collective, un sursaut, et une volonté partagée de traiter la situation. Ça ne peut pas durer comme ça. Il ne faut pas que cela nous coupe des supporters. Ce dialogue est très important. On doit trouver une réponse globale pour sortir de l’ornière dans laquelle les dernières semaines nous ont poussés. Il faut se dire qu’on va laisser ça derrière nous. On ne peut pas se permettre d’avoir des forces de l’ordre aussi sollicitées dans le contexte sécuritaire que l’on connaît. Il est vraiment temps de dire que ça suffit, qu’on va tous ensemble rebondir."

Amélie Oudéa-Castéra demande un moratoire sur les déplacements de supporters. Elle expose sa vision des prochaines semaines au micro de RMC Sport.https://t.co/MFnRjHGBQX — RMC Sport (@RMCsport) December 5, 2023

