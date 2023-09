Vieira remet le RC Lens à sa place, coup dur pour Umtiti, Guion sur la sellette à Bordeaux

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

LOSC : commotion pour Umtiti, pas de date de reprise programmée !

Hier soir, le LOSC a communiqué sur l'état de santé de Samuel Umtiti, sorti à la mi-temps du match contre Reims (1-2) mardi soir après un gros choc en première période. Le défenseur central avait fait un malaise dans les vestiaires. Il a été transporté à l'hopital, où les examens ont été rassurants. Selon le club nordiste, l'ancien Lyonnais souffre d'une commotion cérébrale. Il est bien évidemment forfait pour le match au Havre ce week-end et ne reprendra l'entraînement qu'après validation des étapes successives du protocole commotion de la LFP.

LOSC : le quatrième maillot dévoilé !

Toujours du côté du LOSC, le club nordiste a dévoilé ce mercredi son quatrième maillot pour la saison 2023-2024. On y retrouve une tunique qui mélange les trois couleurs lilloises : le bleu, le rouge et le blanc, qui donnent ainsi le rose, le bleu clair et le mauve.

Nous sommes les enfants de la Déesse, nous sommes les enfants de Lille ⚜️



🆕 Découvrez notre 4ème maillot 23/24, véritable hommage à la plus iconique des places lilloises



#Cequinousrendunique @NBFootball pic.twitter.com/Xm8k1lqsSH — LOSC (@losclive) September 27, 2023

Mais aussi...

RC Strasbourg : Vieira remet le RC Lens à sa juste place

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception du RC Lens, en match d'ouverture de la septième journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira, s'est exprimé sur son futur adversaire. "Avec Lens, ce sera un match différent (que contre Metz), je pense qu’on sera beaucoup plus sous pression et il faudra être bon. L’important est d’essayer de trouver les solutions. Je pense que Lens viendra nous chercher très haut et sera très agressif. Il faudra être bon sur les prises de décision et l’aspect technique, essayer d’être dangereux sur des phases de jeu. Il faudra mettre tous les ingrédients. Lens n’est pas à sa place, c’est une équipe de Ligue des Champions, avec des automatismes. Il y a un style de jeu très clair, beaucoup d’intensité dans leur jeu et on devra être présent dans tous les domaines pour répondre. Il va falloir sortir un grand match. »

Girondins : Guion sur la sellette, Lions ne cautionne pas

Selon L'Equipe, les dirigeants des Girondins songeraient à se séparer de David Guion. Arrivé en février 2022, l'ancien défenseur n'a pas su éviter la relégation avant de manquer la montée la saison passée. Et cette année, son équipe n'a pris que 10 points en 7 matches, pointant à une décevante 12 places, même si elle compte un match de retard. Mais surtout, ce sont les nombreuses carences dans le jeu qui inquiètent la direction.

Sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, Bernard Lions a estimé qu'un renvoi était peut-être prématuré : "Je rappelle que la 3e place n’est pas synonyme d’accession directe en Ligue 1, mais ceci n’est pas très grave. Huit fois sur dix, les équipes qui jouent les barrages de Ligue 2, ne vont pas au bout. Ce n’est pas ça le problème, le cœur du problème c’est que c’est factuel, le classement est un peu trompeur. On a l’impression qu’ils sont largués mais ils ont un point de retard et l’année dernière ils étaient à un point de la 2e place et ils avaient 14 points. Là s’ils battent Caen, ils reviennent à 13 points donc ils sont dans le tempo de la saison dernière. Il n’y a donc pas le feu au lac, même si c’est vrai que ce n’est pas dans les standards qu’on attendait des Girondins. On ne dit pas qu’ils sont favoris, on dit qu’ils font partie des prétendants mais paradoxalement et au risque de vous surprendre, c’était plus facile de monter l’année dernière que cette année, pour une raison toute simple c’est que l’année dernière, il n’y avait que les deux premières places synonymes d’accessions. Là, tu as le retour des play-offs, des barrages, etc. On l’a vu en fin de saison, quand tu étais 6e ou 7e, tu étais largué pour la course à la montée, il y a beaucoup d’équipes qui ont lâché. C’est un championnat qui est extraordinaire cette saison en Ligue 2. Tu as 5 premières places qui peuvent te permettre de monter et les 4 dernières qui vont te faire descendre donc tout va se jouer tout le temps. Toutes les équipes vont être engagées jusqu’à pratiquement la fin du championnat".

Stade Brestois : un nouveau gardien a signé ! (officiel)

Le SB29 a officialisé le recrutement de Yan Marillat (29 ans). Mis à l'essai lors de la trêve internationale, l'ancien Nîmois s'est engagé pour une saison. Eric Roy était à la recherche d'un troisième portier pour compléter son effectif. Le statut de joueur libre de Marillat fait qu'il pouvait s'engager avec n'importe quel club.

Stade de Reims : Nakamura élu joueur du match à Lille

Auteur du deuxième but champenois sur la pelouse du LOSC, le premier pour lui en France, Keito Nakamura a été élu rémois du match par les supporters du double finaliste de la C1. Marshall Munetsi et Junya Ito complètent le podium. Le succès dans le Nord (2-1) mardi soir a permis à l'équipe de Will Still de s'installer à la 5e place du classement.

Podcast Men's Up Life